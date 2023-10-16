У центрі Брюсселя сталася стрілянина – загинули двоє людей

Двоє людей загинули в результаті стрілянини ввечері в понеділок у центрі Брюсселя, повідомляє агенція АР з посиланням на бельгійську поліцію.



ЗМІ повідомляли про відеозаписи, на яких видно чоловіка, який кілька разів стріляв біля вокзалу з великокаліберної зброї, а бельгійські мовники заявили, що жертвами є шведи. Збірна Швеції з футболу мала зіграти проти команди Бельгії на стадіоні «Хейсел» пізніше ввечері, приблизно за 5 кілометрів від місця стрілянини.



Речниця поліції Ілзе Ванде Кіре сказала, що поліцейські незабаром прибули на місце події. Вона відмовилася уточнювати обставини стрілянини.



Стрілянина сталася в період підвищеної пильності, пов’язаної з новою війною Ізраїлю та бойовиків угруповання «Хамас», яка посилила напругу в кількох європейських країнах. Як зауважує АР, бельгійська столиця також стала ареною посилення насильства, пов’язаного зі збільшенням міжнародної торгівлі наркотиками.