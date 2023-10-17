Стрілянина у Брюсселі: нападник раніше відбував ув’язнення у Швеції – міграційне агентство

Чоловік, якого звинувачують у вбивстві двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі, відбував ув’язнення у Швеції протягом 2012-2014 років, повідомило Міграційне агентство Швеції.



«Він відбував тюремне ув’язнення в Швеції протягом 2012-2014 років», – сказав AFP речник агентства Йеспер Тенгрот, відмовившись уточнити, за який злочин його засудили і скільки терміну він відбув.

Ввечері 16 жовтня в Брюсселі невідомий почав стрілянину на вулиці за п’ять кілометрів від стадіону, де проходив матч між футбольними збірними Бельгії та Швеції. Загинули двоє людей. Обидва вбиті були одягнені у футболки у національних кольорах Швеції. Очевидно, вони були вболівальниками шведської команди. Той, хто стріляв, зник на скутері.

Поліція Бельгії повідомила 17 жовтня, що підозрюваного у стрілянині застрелили правоохоронці.

Як повідомив новинний сайт HLN, 45-річного Абдесаля Лассуєда застрелили в кафе в районі Шарбек. Радіо Свобода геолокувало місце, де був спійманий стрілець – воно розташоване за два кілометри від місця вчорашньої стрілянини.

За даними ЗМІ, Лассуєд – тунісець, який жив у Бельгії нелегально. Він був відомий поліції та підозрювався у контрабанді людьми, передає HLN.