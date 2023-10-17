Поліція Бельгії заявила, що застрелила підозрюваного у вбивстві двох громадян Швеції

Поліція Бельгії повідомила 17 жовтня, що підозрюваного у вчорашній стрілянині, внаслідок якої загинули двоє громадян Швеції, застрелили правоохоронці.

Через декілька годин після початку розшуку підозрюваного в бельгійській столиці міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден сказала телекомпанії VRT: «У нас є хороші новини: ми знайшли підозрюваного». За її словами, зброю, з якої, ймовірно, стріляли в громадян Швеції, вилучено.

Федеральна прокуратура Бельгії була більш обережною, заявивши в текстовому повідомленні Associated Press: «Є вагомі припущення, але немає впевненості», що убитий поліцейськими чоловік і був стрільцем.

Як повідомив новинний сайт HLN, 45-річного Абдесаля Лассуєда застрелили в кафе в районі Шарбек. Радіо Свобода геолокувало місце, де був спійманий стрілець – воно розташоване за два кілометри від місця вчорашньої стрілянини.

За даними ЗМІ, Лассуєд – тунісець, який жив у Бельгії нелегально. Він був відомий поліції та підозрювався у контрабанді людьми, передає HLN.

Ввечері 16 жовтня в Брюсселі невідомий почав стрілянину на вулиці за п’ять кілометрів від стадіону, де проходив матч між футбольними збірними Бельгії та Швеції. Загинули двоє людей. Обидва вбиті були одягнені у футболки у національних кольорах Швеції. Очевидно, вони були вболівальниками шведської команди. Той, хто стріляв, зник на скутері.

Влада Бельгії у зв’язку з вбивством підвищила рівень терористичної загрози в країні до максимального.