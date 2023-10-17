Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Усі відбірні матчі Євро-2024 17 жовтня розпочнуться з хвилини мовчання

Шведські вболівальники після того, як стало відомо про загибель їхніх співвітчизників, Бельгія, 17 жовтня 2023 року

Усі відбірні матчі футбольного чемпіонату Європи 2024 року, які відбудуться 17 жовтня, розпочнуться з хвилини мовчання – так буде вшановано пам’ять двох шведських футбольних уболівальників, які напередодні загинули під час нападу в Брюсселі, йдеться в заяві УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій).

Їх застрелив імовірний ісламістський бойовик – перед відбірним матчем збірної Швеції проти команди Бельгії. Гру на стадіоні імені короля Бодуена спочатку зупинили, а в перерві УЄФА ухвалив рішення не продовжувати гру.

17 жовтня відбудуться пʼять поєдинків – Фінляндія прийме Казахстан, Сербія зіграє проти Чорногорії, Данія – із Сан-Марино, Італія – з Англією, а Мальта – з Україною.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG