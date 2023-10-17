Усі відбірні матчі Євро-2024 17 жовтня розпочнуться з хвилини мовчання

Усі відбірні матчі футбольного чемпіонату Європи 2024 року, які відбудуться 17 жовтня, розпочнуться з хвилини мовчання – так буде вшановано пам’ять двох шведських футбольних уболівальників, які напередодні загинули під час нападу в Брюсселі, йдеться в заяві УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій).

Їх застрелив імовірний ісламістський бойовик – перед відбірним матчем збірної Швеції проти команди Бельгії. Гру на стадіоні імені короля Бодуена спочатку зупинили, а в перерві УЄФА ухвалив рішення не продовжувати гру.

17 жовтня відбудуться пʼять поєдинків – Фінляндія прийме Казахстан, Сербія зіграє проти Чорногорії, Данія – із Сан-Марино, Італія – з Англією, а Мальта – з Україною.