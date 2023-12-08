Декларації працівників ТЦК та членів ВЛК будуть відкритими – Бутко

Декларації працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати) та членів військово-лікарських комісій будуть відкритими для публічного доступу. Таку заяву 8 грудня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробила голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко. За її словами, це була принципова позиція учасників обговорень.

«Представників ТЦК, а також співробітників ВЛК, їхні декларації будуть відкриті. Це є виняток, і це було те, що також говорилося при ухваленні законопроєкту. Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція в тому числі і голови антикорупційного комітету, і багатьох інших», – заявила голова громадської ради.

Вона додала, що декларації військовослужбовців, мобілізованих до лав Збройних сил України, та їхніх сімей залишаються закритими з огляду на безпекову ситуацію.

«Ми не кажемо про те, що мають бути відкриті абсолютно всі декларації. Всі розуміють, у який час ми живемо, і очевидно, що через безпекові складові частина декларацій має бути закрита, тому що це декларації людей військових, це декларації співробітників розвідки, це декларації людей, в яких члени сім'ї мобілізувалися, пішли воювати. Звичайно, такі декларації мають бути закриті», – додала Катерина Бутко.

Також Катерина Бутко розповіла, що після ухвалення закону про відновлення декларування та відкриття публічного доступу, відбулося обговорення механізму закриття тих декларацій, які не призначені для публікації.

«По суті, ось ці 90 днів, а саме скільки минуло з ухвалення закону, пішли на обговорення самого механізму, як же закрити, як же вилучити ці декларації, які небезпечні для публікації для цих людей. І по суті так був придуманий механізм саме вилучення декларації», – розповіла вона.

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».