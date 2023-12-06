У ТЦК Ужгорода відмовилися коментувати перевірки у фітнес-центрах

У Закарпатському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки відмовилися коментувати вчорашні перевірки кількох міських фітнес-центрів, де, за повідомленнями місцевих ЗМІ, вручали повістки відвідувачам.

Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, у ТЦК їй відповіли, що «поки що не коментують» ситуацію.

5 грудня в Ужгороді працівники Територіального центру комплектування і соціальної підтримки здійснили перевірку кількох міських фітнес-центрів, де вручали повістки відвідувачам. Інформація про це з фото та відео з’явилася у місцевих телеграм-каналах і ЗМІ. Це Радіо Свобода підтвердив власник однієї з мереж спортивних центрів Василь Ябрик.

«5 грудня близько 18:00 до нашого фітнес-центру прийшли представники Закарпатського ОТЦК. Це була несподіванка як для гостей фітнес центру, так і для його персоналу, – сказав Ябрик.

За його словами, конфліктів не було. «Як бізнес ми завжди відкриті до співпраці, сплачуємо податки, підтримуємо економіку країни й армію, а деякі з наших співробітників вже захищають країну в лавах ЗСУ. При цьому хотіли б підкреслити, що такі методи пошуку людей для взяття на облік і перевірка документів під дулом автоматів є неприйнятними для правової демократичної країни», – сказав він.

За словами Василя Ябрика, у фітнес-центрі займаються не тільки чоловіки, але й жінки, люди пенсійного віку, молодь і навіть діти, для яких вчорашні події «стали стресом».

У Закарпатській ОВА, де нещодавно ухвалили рішення запровадити з 1 грудня 2023 року перевірку документів осіб на території регіону і визначити додатково уповноважених для цих дій, події у місцевих фітнес-центрах прокоментували так: «Це робота ОТЦК, яка не має відношення до введення перевірки документів».

30 листопада Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення запровадити з 1 грудня перевірку документів осіб на території регіону з призначенням комендантів районів і міст Закарпатської області, які визначатимуть уповноважених для здійснення перевірки документів. Рішення викликало значний резонанс у місцевих пабліках, які пов’язали цей факт із посиленням мобілізаційних заходів.

Як згодом пояснив Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОВА, таке рішення направлене на те, «щоб дати можливість і правові підстави військовослужбовцям й іншим представникам сектору оборони і безпеки здійснювати перевірку документів у зоні відповідальності або несення ними служби». Він додав, що в область приїжджає багато людей, які заявляють, що їдуть до родичів, на лікування, відпочивати тощо, а потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконного перетину кордону.