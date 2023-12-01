Міноборони: уряд цифровізує обмін документами для проходження пораненими військовими ВЛК

Уряд розробив зміни до законодавства, які передбачають спрощення проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців – про це заявило Міністерство оборони 1 грудня.

«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу», – заявили у відомстві.

Йдеться про такі документи:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування

постанову ВЛК про непридатність до військової служби

«інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК»

За даними Міноборони, систему електронного документообігу розгорнули в більшості військових частин, територіальних центрів комплектування, а також військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військові проходять військово-лікарську комісію.

Читайте також: У Міноборони заявили про намір збільшити у кілька разів виробництво ракет і боєприпасів у 2024 році

Очікується, що медичні заклади, ТЦК та військові частини зможуть самі обмінюватися документами в електронному вигляді.

У серпні тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Кабінет міністрів затвердив електронний документообіг під час проходження військово-лікарських комісій.