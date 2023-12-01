Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міноборони: уряд цифровізує обмін документами для проходження пораненими військовими ВЛК

«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність»
«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність»

Уряд розробив зміни до законодавства, які передбачають спрощення проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців – про це заявило Міністерство оборони 1 грудня.

«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу», – заявили у відомстві.

Йдеться про такі документи:

  • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)
  • постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування
  • постанову ВЛК про непридатність до військової служби
  • «інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК»

За даними Міноборони, систему електронного документообігу розгорнули в більшості військових частин, територіальних центрів комплектування, а також військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військові проходять військово-лікарську комісію.

Читайте також: У Міноборони заявили про намір збільшити у кілька разів виробництво ракет і боєприпасів у 2024 році

Очікується, що медичні заклади, ТЦК та військові частини зможуть самі обмінюватися документами в електронному вигляді.

У серпні тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Кабінет міністрів затвердив електронний документообіг під час проходження військово-лікарських комісій.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG