Міноборони: уряд цифровізує обмін документами для проходження пораненими військовими ВЛК

Уряд розробив зміни до законодавства, які передбачають спрощення проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців – про це заявило Міністерство оборони 1 грудня.
«Пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу», – заявили у відомстві.
Йдеться про такі документи:
- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)
- постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування
- постанову ВЛК про непридатність до військової служби
- «інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК»
За даними Міноборони, систему електронного документообігу розгорнули в більшості військових частин, територіальних центрів комплектування, а також військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військові проходять військово-лікарську комісію.
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Очікується, що медичні заклади, ТЦК та військові частини зможуть самі обмінюватися документами в електронному вигляді.
У серпні тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Кабінет міністрів затвердив електронний документообіг під час проходження військово-лікарських комісій.
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