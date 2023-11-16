«Силове» вручення повістки в Одесі: ДБР провело допити, вирішуватиметься питання щодо вручення підозри

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування «силового» вручення повістки в Одесі допитали свідків і учасників інциденту, вирішуватиметься питання щодо вручення підозри. Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян.

«Щоб з'ясувати всі обставини, що сталося в Одесі, вже допитали свідків і безпосередніх учасників події, вилучили відеозаписи, адміністративні матеріали. Тепер треба трохи часу, щоб все це проаналізувати. Далі слідство вирішуватиме, як продовжуватиметься розслідування – оголошувати підозру чи можна обійтися без оголошення підозри», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

У ДБР 15 листопада повідомили про розслідування насильницьких дій правоохоронців та працівників Одеського обласного центру комплектування під час вручення повістки в Одесі. Як зазначалося, військові та поліцейські одягли на чоловіка наручники та заштовхали його в автомобіль нібито через відмову отримати повістку.

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ДБР розслідує інцидент за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 426-1 та ч. 2 ст. 365 (перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень).

Це вже не перший подібний інцидент із «силовим» врученням повістки в Одесі. Наприклад, у лютому у соцмережах з’явилося відео, у якому виглядало так, що чоловік пручався отриманню документа і опинився на землі, а над ним нависали чоловіки у військовій формі. Згодом стало відомо, що щодо інциденту проводиться службова перевірка.

Станом на жовтень ДБР розслідувало 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.