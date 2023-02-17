В ОК «Південь» прокоментували інцидент із «силовим» врученням повістки в Одесі

В Оперативному командуванні «Південь» кажуть, що інцидент, подібний до того, що стався днями в Одесі, із врученням повістки громадянину, ретельно вивчається в службовому порядку, а за результатом розслідування будуть зроблені відповідні висновки. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«Оперативне командування «Південь», засуджує подібну поведінку, коли вона не відповідає загальновстановленим нормам. Але ми розуміємо, що це емоційний вплив, це емоційна реакція самих співробітників територіальних центрів комплектування. Їхні дії підлягають службовій перевірці. І службове розслідування проводиться конкретно за цим інцидентом, що ми зараз спостерігаємо. Його проводить військова служба правопорядку. І провина кожного учасника цієї події буде визначена», – сказала Гуменюк.

За її словами, обласний і районний ТЦК та СП вже отримали «дисциплінарні стягнення» від командувача.

У рамках службового розслідування, каже речниця, вивчається повний формат відео, яке є зокрема на бодікамерах.

«Попередня поведінка саме винуватця цього інциденту досить провокативна. Вона досить некоректна, вона досить емоційна. Тому службове розслідування вивчить повністю це відео і висновки будуть зроблені на підставі цих результатів», – зауважила вона.

Гуменюк каже: «Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни – це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадському місці. І дійсно це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни в цілому. Але пам’ятаймо про те, що нам необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс».

Вона зазначила, що наразі спостерігається «падіння ентузіазму» захищати країну серед тих, хто «зрозуміли для себе, що можуть цілком в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування – надати про себе дані».

Наталія Гуменюк зауважила, що випадки, коли «насильно» намагаються вручити повістку, «не такі системні, як їх намагаються подати». Але визнала – законодавство про мобілізацію не настільки досконале, щоб допомогло абсолютно сформувати мобілізаційний ресурс.

Раніше у мережі з’явилося відео про те, що в Одесі 14 лютого було зафільмовано факт «силового» вручення чоловікові повістки. Виглядало так, що чоловік пручався отриманню документа і опинився на землі, а над ним нависали чоловіки у військовій формі. Радіо Свобода не має змоги перевірити справжність відео. Оцінки події від самих учасників на відео немає.