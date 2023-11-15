Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ДБР розслідує інцидент з врученням повістки в Одесі

ДБР відкрило кримінальне провадження через насильницькі дії військових та поліцейських
ДБР відкрило кримінальне провадження через насильницькі дії військових та поліцейських

Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії правоохоронців та працівників Одеського обласного центру комплектування розслідують під час вручення повістки в Одесі.

Відомство відкрило кримінальне провадження через насильницькі дії військових та поліцейських – ті одягли на чоловіка наручники та заштовхали його в автомобіль нібито через відмову отримати повістку.

Кореспонденту Радіо Свобода очевидець цих подій анонімно передав відео, яке було зафільмоване під час інциденту. Аналогічні кадри також з’явились 14 листопада в одеських анонімних телеграм-каналах. На них видно, як чоловіка у кайданках заштовхали в службовий автомобіль. Серед тих, хто затримував чоловіка, можна помітити людей у військовій формі та темному однострої, схожому на поліцейську форму.

Читайте також: Конфлікти з ТЦК на вулицях: що відбувається з повістками, хто порушник і як бути

Навколо автівки зібрались місцеві, зокрема з дітьми, які намагалися перешкодити руху машини і не дати відвезти чоловіка в територіальний центр комплектування. Між ними та правоохоронцями виникла суперечка. Очевидці розповіли, що затриманому також викликали швидку допомогу – нібито через непритомність. Втім, також зазначають, що до медиків він так і не звернувся.

ДБР розслідує інцидент за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 426-1 та ч. 2 ст. 365 (перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень). В управлінні поліції Одеської області повідомили, що також проводять внутрішнє розслідування. Одеський ТЦК коментарі поки що не надав.

Це вже не перший подібний інцидент із «силовим» врученням повістки в Одесі. Наприклад, у лютому у соцмережах з’явилося відео, у якому виглядало так, що чоловік пручався отриманню документа і опинився на землі, а над ним нависали чоловіки у військовій формі. Згодом стало відомо, що щодо інциденту проводиться службова перевірка.

Станом на жовтень ДБР розслідувало 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. Випадки побиття не є поодинокими. Одне з розслідувань правоохоронців стосується побиття двох чоловіків у військкоматі у Тернополі. Відео, опубліковане у соцмережах, набуло резонансу. Після розголосу розпочалися службові перевірки та розслідування.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG