ДБР розслідує інцидент з врученням повістки в Одесі

Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії правоохоронців та працівників Одеського обласного центру комплектування розслідують під час вручення повістки в Одесі.



Відомство відкрило кримінальне провадження через насильницькі дії військових та поліцейських – ті одягли на чоловіка наручники та заштовхали його в автомобіль нібито через відмову отримати повістку.



Кореспонденту Радіо Свобода очевидець цих подій анонімно передав відео, яке було зафільмоване під час інциденту. Аналогічні кадри також з’явились 14 листопада в одеських анонімних телеграм-каналах. На них видно, як чоловіка у кайданках заштовхали в службовий автомобіль. Серед тих, хто затримував чоловіка, можна помітити людей у військовій формі та темному однострої, схожому на поліцейську форму.

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Навколо автівки зібрались місцеві, зокрема з дітьми, які намагалися перешкодити руху машини і не дати відвезти чоловіка в територіальний центр комплектування. Між ними та правоохоронцями виникла суперечка. Очевидці розповіли, що затриманому також викликали швидку допомогу – нібито через непритомність. Втім, також зазначають, що до медиків він так і не звернувся.



ДБР розслідує інцидент за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 426-1 та ч. 2 ст. 365 (перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень). В управлінні поліції Одеської області повідомили, що також проводять внутрішнє розслідування. Одеський ТЦК коментарі поки що не надав.

Це вже не перший подібний інцидент із «силовим» врученням повістки в Одесі. Наприклад, у лютому у соцмережах з’явилося відео, у якому виглядало так, що чоловік пручався отриманню документа і опинився на землі, а над ним нависали чоловіки у військовій формі. Згодом стало відомо, що щодо інциденту проводиться службова перевірка.

Станом на жовтень ДБР розслідувало 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. Випадки побиття не є поодинокими. Одне з розслідувань правоохоронців стосується побиття двох чоловіків у військкоматі у Тернополі. Відео, опубліковане у соцмережах, набуло резонансу. Після розголосу розпочалися службові перевірки та розслідування.