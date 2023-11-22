СБУ повідомила підозру блогеру Олешку

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка, йому заочно повідомили про підозру.



Як повідомляє пресслужба відомства, Олешка підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).



У СБУ кажуть, що він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення РФ і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.



За даними слідства, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК у серпні 2023 року Олешко покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.



«Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії», – додають у Службі безпеки.

Блогер наразі не коментував повідомлення йому підозри.

Мирослава Олешка журналісти пов’язують з п’ятим президентом України Петром Порошенком. У 2018 році він був учасником закритої зустрічі на той час президента Порошенка з українськими блогерами. Олешко тоді написав: «це була дуже тепла бесіда лідера країни зі звичайними людьми різних професій».

У своїх постах Олешко часто критикує чинну владу.