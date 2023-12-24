«Немає нічого святого»: Гуменюк оцінила, чи може Росія посилити обстріли на Різдво

Посилення обстрілів з боку російських військових можливе й на Різдво, але «не слід прив’язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати на календарі», заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась «потужними обстрілами». Також, за словами Гуменюк, була зафіксована «певна активність безпілотників» у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

«Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого», – сказала Гуменюк.

У ніч проти 24 грудня, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові атакували територію України 15 ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська.

«У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей», – повідомили українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.