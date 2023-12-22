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На півдні України оголосили тривогу: Росія знову запустила «шахеди»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Увечері в п’ятницю, 22 грудня, на Одещині оголосили повітряну тривогу через пуски російськими військовими групи дронів-камікадзе типу «Shahed», повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, станом на 18:25 «шахеди» тримають курс на Одеську область.

«РФ знову запустила дрони. На півдні України почали оголошувати тривогу. Рух БпЛА типу «Shahed» із Чорного моря в напрямку Татарбунарського району», – повідомили військові.

У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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