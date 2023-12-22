На півдні України оголосили тривогу: Росія знову запустила «шахеди»

Увечері в п’ятницю, 22 грудня, на Одещині оголосили повітряну тривогу через пуски російськими військовими групи дронів-камікадзе типу «Shahed», повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, станом на 18:25 «шахеди» тримають курс на Одеську область.

«РФ знову запустила дрони. На півдні України почали оголошувати тривогу. Рух БпЛА типу «Shahed» із Чорного моря в напрямку Татарбунарського району», – повідомили військові.

У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.