Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі України на 2024 рік

Володимир Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

«Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе», – сказав президент.

Крім того, має тривати «активна співпраця» із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Зеленський наголосив на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату «Рамштайн» та в інших форматах, які посилюють можливості воїнів та стійкість держави.

Так само, за словами Зеленського, постійно мають посилюватись санкції щодо Росії за війну проти України.

Також український лідер відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.

«Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів», – сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави в час війни.

Він акцентував увагу і на розвитку оборонного виробництва.

«Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити», – наголосив Зеленський.

Також президент відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми «Зерно з України», розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

За словами президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей», – наголосив він.

Представники й представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо української «формули миру», зазначив Зеленський.

«І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди», – сказав глава держави.

У липні цього року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.