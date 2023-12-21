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Якщо Зеленський піде на звільнення Залужного, то це буде провально насамперед для нього – Гарань

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дніпро, 27 липня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дніпро, 27 липня 2023 року

Які три моменти під час пресконференції були провальними для президента Зеленського? Як він мав би відповідати на складні запитання? І що йому вдалося під час спілкування з журналістами?

На пресконференції 19 грудня Володимира Зеленського декілька разів різні журналісти запитували про його можливий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і про те, чи відображають заяви депутатки Мар’яни Безуглої щодо Залужного позицію Офісу президента.

Наскільки Зеленському вдалося залишитися президентом і не перейти на «особисте», відповідаючи на ці запитання? Про це Радіо Свобода розпитало Олексія Гараня, наукового директора Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професора політології НаУКМА.

Олексій Гарань
Олексій Гарань

– Пане професоре, я Вас як професійного політолога запитаю: оця риторика президента «Мар’яна, Валєра» – що стоїть за такими зверненнями? Слід це списати на стиль президента, ось так просто без формальності спілкуватися з людьми? Чи це таке свідоме використання саме такої риторики?

– Мене бомбардують запитаннями західні журналісти і я кожного дня даю інтерв’ю на тему розколу між Залужним і Зеленським. Моя позиція полягає в тому, що ми всіляко маємо демонструвати свою єдність. Більше того, є політики і є військові – об’єктивно, у них буде різниця в підходах. Але ми не маємо її драматизувати. Ми маємо говорити про те, що, в цілому, ми об’єднані і рухаємося вперед. Тобто я жодним чином не хотів би нагнітати і підключатися до нагнітання атмосфери.

Підтримка Залужного вища, але підтримка в 62% для президента воюючої країни – теж дуже висока

Якщо ми проаналізуємо дані опитувань, до речі, того ж самого КМІСу, бо ми свої (результати опитувань фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва – ред.) опублікуємо наступного тижня.

Але дані КМІСу говорять про те, що, так, у Залужного зараз вища підтримка, ніж у Зеленського. Але підтримка в 62% для президента воюючої країни – теж дуже висока. І цьому будь-який західний політик позаздрить.

Більше того, ці опитування КМІС показують, що 59% схвально ставляться і до Зеленського як головнокомандувача, і до Залужного як головнокомандувача ЗСУ. Це хороша цифра. Лише 1% тих, хто підтримує Зеленського, не підтримує Залужного, і 14% – тих, хто підтримує Залужного, не підтримують Зеленського. Тобто, в цілому, це говорить про те, що населення не є поляризованим тут. І знову ж таки, нам не варто це нагнітати.

Це не була «тепла ванна»

Повертаючись безпосередньо до вашого запитання, я хотів би розповісти про моє загальне враження від пресконференції президента.

Перший момент – це не була «тепла ванна». Питання були критичні, бо ми побоювалися – адже того не пустили, того не пустили – що це все буде зрежисовано. Ні, цього не було. З самого початку пішли достатньо гострі, критичні запитання – це плюс.

Друге – відповіді президента не були провальними, в цілому. І загалом, він давав правильні відповіді.

Але в кількох моментах його реакція була занадто, скажімо так, емоційною. Зокрема, і з цього питання (про звинувачення Безуглої у бік Залужного – ред.).

Я вважаю, що на це питання не треба було так відповідати. Треба було сказати: ми єдині, у нас може бути різниця в якихось підходах, але ми єдині і нікому не вдасться зруйнувати нашу взаємодію.

Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової річної пресконференції. Київ, 19 грудня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової річної пресконференції. Київ, 19 грудня 2023 року

– Але президент так не сказав.

– Президент так не сказав. Ну, на жаль.

Знову ж таки, я не хочу нагнітати пристрасті. Тому давайте так: я волію це списати на стиль президента, на його емоційність і на його довіру до своєї команди.

Я хочу це списати на стиль спілкування президента

Тобто було два гострих запитання від «Української правди» і від «Дзеркала тижня» – про ситуацію в його команді, про те, чи є помилки і так далі. Ми бачили, що президент відповідав, на жаль, емоційно. І це були невдалі відповіді. Тобто коли він сказав «робочі стосунки», окей. Але далі оце от...

Я хочу це списати на стиль спілкування президента.

Знову ж таки, об’єктивно, ми бачимо цифри підтримки Залужного. Тобто якщо Зеленський зараз піде на загострення, на його звільнення… Мені б не хотілося, щоб ця тема взагалі обговорювалася, чесно кажучи, в нашому медійному просторі. Бо це буде провально насамперед для Зеленського. І це має усвідомлювати і Володимир Олександрович, і його політтехнологи.

Тому моя порада: з’їхати з цієї теми і всіляко казати, що ми діємо спільно. Мені здається, це був би правильний підхід.

Валерій Залужний
Валерій Залужний

– Зрозуміло. А ось ви згадали про запитання від «Української правди», від Михайла Ткача. Він запитував Володимира Зеленського, що робити з посадовцями і депутатами, які використовують своє службове становище для власного збагачення. І він запитав у президента, а що конкретно президент може зробити, щоб когось звільнити, когось покарати, когось замінити, щоб такого не було. Виглядає так, що президент не бачить якихось проблем у своїй команді, не збирається нікого звільняти, міняти. І ось завдяки 5-6 менеджерам Україна має ППО, допомогу і так далі. В якійсь мірі ніби, знаєте, нівелюється уряд, парламент і всі інші інституції. Чи я помиляюся?

– Знаєте, якби я готував президента до цих відповідей, я б йому інакше, звичайно, радив би на це відповідати. Він одразу перевів стрілки на депутатів, які заслуговують на критику, очевидно. Але навіть тут я б сказав, що, слухайте, питання ж не тільки в тому, що триває воєнний стан і я не можу їх розпустити. Є три умови за Конституцією, за яких президент може розпустити парламент. От і все. Вони дуже обмежені ці випадки.

Тому ці три моменти – відповідь на запитання «Української правди», відповідь на запитання «Дзеркала тижня» і от третя – щодо Залужного – я думаю, що це було невдало.

В цілому, інші відповіді президента були правильним

Але я хочу наголосити на тому, що ви, як журналісти, ви запрошуєте нас, експертів, обговорювати ці або інші питання. Тобто ми шукаємо насамперед сенсаційність, за що можна зачепитися. В цілому, я думаю, що прес-конференція не була правильною.

В цілому, інші відповіді президента були правильними. Да, може, подекуди не вистачало якогось драйву, єдиного посилу цієї прес-конференції. Тобто я до того, що не все пропало.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Я все-таки сподіваюся на зваженість рішень. І тут я сподіваюся на прагматизм і якраз на те, що все-таки команда президента, а там є різні люди, давайте так одразу говорити. І якщо, скажімо, ну добре, Володимир Олександрович дуже довіряє Андрію Борисовичу (Єрмаку – ред.), і без нього не може, ну добре, окей, той перебрав на себе дійсно дуже багато функцій, в тому числі і в сфері міжнародних відносин.

Президент про це має знати, і знає, сподіваюсь

Це підготовка до саміту по формулі миру – дуже велика його міжнародна активність, і діяльність Єрмака тут всі знають, я про це можу сказати, бо я повернувся з ПАР, із Південної Африки, із Мексики, де ми обговорювали якраз участь цих країн підготовці до цього саміту миру – і так, там знають і контактують з Єрмаком. Окей, добре, при всій критиці.

Але є інші люди, які, на жаль, роблять помилки, які концентрують на собі критику громадськості, є кілька прізвищ, ну ми їх всі знаємо, так? Тому я думаю, що президент про це має знати, і знає, сподіваюсь. А орієнтуючись на опитування, а там же дуже слідкують за цими опитуваннями...

– За соціологічними, ви маєте на увазі? Щодо довіри чи недовіри Залужному?

– Ну не тільки Залужному, і до Зеленського. Так, впала довіра до Зеленського, але, знову ж таки, коли я коментую міжнародній спільноті, то я пояснюю: слухайте, цьому не треба дивуватися, йде війна, складна ситуація, так, у нас були завищені очікування, знову ж таки, через те, що хтось нам обіцяв, що дуже швидко ми все це подолаємо. До того ж, українці люблять критикувати владу, тобто я намагаюся все-таки понизити цей градус взаємної критики, яка у нас є, навіть в умовах воєнного стану.

Влада змушена була відреагувати на це, і сказати, що ні, виборів не буде

Дивіться, у нас є хороший приклад, коли Офіс президента намагався розкрутити тему дострокових виборів, і сам президент казав, що я над цим думаю. Ну, але 80% українців сказали, що ми цього не хочемо. Сто впливових громадських організацій підписали заяву проти цього.

Влада змушена була відреагувати на це, і сказати, що ні, виборів не буде. Так що це дуже важливо.

До речі, це те запитання, яке часто ставлять за кордоном – а чому у вас немає виборів? Коли ти їм пояснюєш, вони кажуть, ну, все, зрозуміло. Бо вони думають, що це ознака недемократичності, і вони не знають, що це якраз українське громадянське суспільство каже, що ні, нам виборів не треба зараз, що українці проти виборів. Так що, ну, слава Богу, врахували тут думку.

  • Майже три чверті українців – 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Такими є результати опитування, проведеного на початку грудня Київським міжнародним інститутом соціології.
  • Лише 2% респондентів поставилися до перспективи звільнення Залужного позитивно. Ще 21% – мають нейтральне сприйняття ситуації, а 5% – не змогли сформулювати свою думку.
  • Протягом останнього місяці міжнародні та українські медіа пишуть про ймовірний конфлікт між Залужним та Зеленським. Хмизу у вогонь додають заяви депутатки зі «Слуги народу» Мар’яни Безуглої, яка відкритим текстом заявляє, що Залужного треба звільнити через те, що військове керівництво не має планів війни.

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