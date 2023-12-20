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Зеленський: триває робота над підвищенням ефективності FPV-дронів на всіх напрямках

«Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів» – каже Володимир Зеленський
«Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів» – каже Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішньому селекторі була «окрема розмова» щодо дронів.

Він анонсував, що логістика буде швидшою, також триває робота щодо підвищення ефективності застосування FPV-дронів.

«Селектор. Окрема розмова по дронах – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів», – заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський також повідомив, що під час наради була доповідь військових щодо ситуації на фронті, доповідь ГУР щодо планів противника та протидії їм, а також доповідь Служби зовнішньої розвідки України про тенденції найближчого часу, «важливі наші операції, які ми готуємо».

Читайте також: Голова Мінстратегпрому розповів, які ще дрони, окрім FPV, може виготовляти Україна і скільки

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів 2024 року.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.

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