Зеленський анонсував виробництво мільйона БПЛА в 2024 році і заявив про проблеми логістики

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів 2024 року.

«Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було. Я знаю, що так воно й буде», – сказав він на пресконференції.

Зеленський нагадав про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було «гучно» через постачання безпілотників. За його словами, в Україні має бути «інфраструктура щодо управління дронами найліпша, не радянська, а проста, щоб використовувати дуже швидко».

«У мене була зараз Ставка, одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. Дуже не подобається, коли логістично в нас залишаються, скажімо, бюрократичні, радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, таких проблем», – розповів він.

«А потім у мене запитують: «Що в мене особистого?» (ймовірно, про стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – ред.). Нічого немає особистого. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо: логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони», – додав президент.

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Зеленський також висловив впевненість, що виробництво артилерії буде збільшуватися.

«155-й калібр, системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт», – зазначив він.

На початку грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.