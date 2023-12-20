Голова Мінстратегпрому розповів, які ще дрони, окрім FPV, може виготовляти Україна і скільки

Україна може виготовляти не тільки FPV-дрони (дрони, керовані від першої особи), а й ударні дрони різної дальності – про це заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін 20 грудня.

Таким чином він прокоментував слова президента Володимира Зеленського щодо планів із виробництва 1 мільйона дронів у 2024 році. Камишін звернув увагу на те, що ця заява стосується лише FPV-дронів.

«Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV-дронів. Окрім FPV-дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні кілометрів), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 кілометрів», – заявив він.

Читайте також: Головне з пресконференції Зеленського: про завершення війни, мобілізацію, Залужного, дрони і НАТО

За словами міністра, виробничі спроможності для цього готові, укладення контрактів на 2024 рік починається.

Президент України Володимир Зеленський напередодні анонсував, що Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів 2024 року.

Заступниця міністра стратегічної промисловості Анна Гвоздяр повідомила раніше Радіо Свобода, що в Україні наразі 200 приватних виробників дронів – більше, ніж державних підприємств, які на цьому спеціалізуються.