США запровадили нові санкції через продаж нафти, пов’язаний із Росією

Сполучені Штати 20 грудня запровадили нові пов’язані з Росією санкції проти компаній у Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах, які, за даними Міністерства фінансів США, транспортували російську сиру нафту, продану з порушенням цінової стелі.

Три компанії, які потрапили під санкції США – гонконгська Bellatrix Energy, гонконгська Covart Energy і Voliton DMCC з ОАЕ – різко збільшили свою частку торгівлі російською нафтою після впровадження політики обмеження цін, повідомив Мінфін.

У пресрелізі зазначено, що компанії «часто були учасниками морського транспортування нафти російського походження» після того, як було запроваджено обмеження ціни. Відомство звернуло увагу на те, що це «маловідомі нафтотрейдери з непрозорою структурою власності», які відповідають за до половини російського експорту нафти.

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Управління з контролю за іноземними активами відомства (OFAC) повідомило, що воно також включило до списку компанію SUN Ship Management, що базується в ОАЕ, яка належить оператору флоту акціонерній компанії «Совкомфлот» (SCF), компанії, що належить російському уряду.

Міністерство фінансів повідомило, що SUN Ship керує SCF Primorye – судном, яке OFAC раніше ідентифікувало як таке, що займалося транспортуванням російської сирої нафти ціною понад 60 доларів за барель після запровадження стелі цін у грудні 2022 року.

Санкції заморожують усе майно та інтереси, що належать організаціям, що знаходяться під юрисдикцією США, і забороняють людям у Сполучених Штатах мати справу з компаніями.

Євросоюз і країни G7 у грудні минулого року ввели так звану стелю цін на російську нафту, що доставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. Обмеження включають заборону західним компаніям, зокрема, транспортувати та страхувати нафту, що продається за ціною, вищою від встановленого ліміту. Москва, проте, продовжує активно продавати свою нафту країнам, які не приєдналися до санкцій.