Литва, Латвія та Естонія домовилися про спільне виконання санкцій ЄС проти Росії

Уряди Литви, Латвії та Естонії домовилися про спільне регіональне виконанання санкцій Європейського Союзу проти Росії. Відповідні заяви поширили, зокрема, литовський та естонський уряди 20 грудня.

Пресслужба уряду Естонії оприлюднила англомовну версію угоди, підписану прем’єр-міністерками трьох держав Каєю Каллас, Евікою Сілінею (Латвія) та Інґрідою Шимоніте (Литва).

Автори називають санкції проти Росії безпрецедентними за масштабами та обсягом, але також вказують на «нові виклики в імплементації». Вони пов’язані, зокрема, з тим, що Росія винаходить шляхи для обходу санкцій, а розбіжності між членами Євросоюзу «дають змогу зловмисникам отримувати прибуток від незаконної поведінки та створюють ризик цілеспрямованого підбору юрисдикції».

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«З метою усунення розбіжностей та підвищення ефективності санкцій Європейського Союзу країни Балтії зобов’язуються застосовувати регіональний підхід до єдиного впровадження санкцій», – заявляють підписантки.

Три країни домовилися забезпечити єдиний митний контроль та обмін інформацією. Відповідні органи держав Балтії мають ухвалити регіональний підхід не пізніше 31 січня 2024 року.

«Митні органи погодять принципи спільного підходу до розгляду випадків виявлення нелогічних маршрутів товарів, вимагання додаткової документації щодо транзиту або кінцевого використання товарів, вимагання додаткових декларацій від виробників та експортерів для мінімізації ризику обходу санкцій», – йдеться в заяві.

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На думку урядів балтійських країн, регіональний підхід слід ухвалити без затримок через їх «унікальне географічне положення».

«Сподіваємося, що ініціатива країн Балтії стане гарним прикладом для інших прикордонних країн Євросоюзу, яких ми запрошуємо приєднатися до неї. Ми також продовжимо наші зусилля щодо гармонізації виконання санкцій на рівні Європейського Союзу», – заявила голова естонського уряду Кая Каллас.

Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня. До нього увійшла, зокрема, заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії. ЄС також розширив список підсанкційних осіб.