Будь-який діалог із президентом Росії Володимиром Путіним позбавлений сенсу, вважає колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

«Путін поскаржився, що Макрон йому більше не телефонує. Схоже, розчарований. Адже про такого «потужного і впливового лідера» ніхто й говорити не хоче. Можливо, нарешті всі зрозуміли, що розмова зі стінкою може бути кориснішою. Російські неонацисти мають бути переможені», – написав дипломат у мережі Х 16 грудня.

14 грудня російський лідер Володимир Путін на пресконференції за підсумками року сказав, що у нього були «досить хороші» стосунки з президентом Франції Емманюелем Макроном, але «з якогось моменту» французький лідер припинив спілкування.

У відповідь на це Макрон 15 грудня сказав, що «не змінював свого номера», додавши, що готовий говорити з Путіним, оскільки це може призвести до закінчення війни РФ проти України.