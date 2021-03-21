Лінас Лінкявічюс: указ Путіна про землі в окупованому Криму – зухвале порушення міжнародного законодавства

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіним заборона «іноземним громадянам» володіти землею в окупованому Росією українському Криму порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України. Про це литовський політик написав на своїй твітер-сторінці.

«Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване прямо проти громадян України і не матиме юридичних наслідків», – заявив Лінас Лінкявічюс, колишній міністр оборони та закордонних справ Литви.

Він також додав: «Анексія Криму ніколи не буде визнана».

МЗС України, у свою чергу, назвало указ російського президента «юридично нікчемним».

«Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників будуть відновлені», – заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. «Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цього року», – зазначив Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

Із 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. До переліку також не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.