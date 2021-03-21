Лінас Лінкявічюс: указ Путіна про землі в окупованому Криму – зухвале порушення міжнародного законодавства

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіним заборона «іноземним громадянам» володіти землею в окупованому Росією українському Криму порушує міжнародне законодавство і спрямована безпосередньо проти України. Про це литовський політик написав на своїй твітер-сторінці.
«Президент Росії підписав указ, що забороняє іноземцям бути власником землі в Криму. Це ще одне зухвале порушення міжнародного законодавства, спрямоване прямо проти громадян України і не матиме юридичних наслідків», – заявив Лінас Лінкявічюс, колишній міністр оборони та закордонних справ Литви.
Він також додав: «Анексія Криму ніколи не буде визнана».
МЗС України, у свою чергу, назвало указ російського президента «юридично нікчемним».
«Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників будуть відновлені», – заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти. «Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цього року», – зазначив Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.
Із 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.
З точки зору російського законодавства, громадяни України в Криму також потрапляють у цю категорію.
Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.
Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. До переліку також не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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