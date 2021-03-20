Указ Путіна про заборону «іноземним громадянам» володіти землею в окупованому Криму вступив в силу

З 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна, який заборонив «іноземним громадянам» володіти землею в більшості районів окупованого Криму – прибережних і прилеглих до материкової України.

З точки зору російського законодавства громадяни України на окупованому півострові також потрапляють у цю категорію.

Раніше адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини, член комітету Національної асоціації адвокатів України з міжнародного права Максим Тимочко розповів в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, як громадянам України зберегти свої ділянки в анексованому Криму, які підпадають під «земельну указ» президента Росії Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.

У представництві Президента України в АРК назвали «військовим злочином» указ Путіна про землі в окупованому Криму. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.