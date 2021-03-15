Право власності на майно в окупованому Криму: вклали гроші у будівництво, а тепер знесіть

Ялтинський окупаційний суд ухвалив знести багатоповерховий будинок у кримському південнобережному селищі Паркове. Зробити це мають за свої кошти мешканці спільно з забудовником. Збудована при Україні в десятках метрів від берега моря висотка за документами є пансіонатом сімейного типу, але фактично це апартаменти з краєвидом на море. До скандального будівництва причетні представники двох відомих сімей кримського істеблішменту.​

Апартаменти «з краєвидом» і дивна історія будівництва​

У листопаді далекого 2001 року ТОВ «Фірма «Грантор» і ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» уклали договір про спільну діяльність, маючи намір збудувати «пансіонат сімейного типу» в Сімеїзі. В українському законодавстві це поняття було не врегульоване, що дозволяло під цим виглядом зводити апартаменти у прибережній зоні.

У грудні 2001-го Сімеїзька селищна рада ухвалила рішення про виділення ТОВ «Фірма «Грантор» ділянки площею 7,62 гектара відповідно до договору купівлі-продажу держмайна ‒ незавершеного будівництва пансіонату «Криворіжсталь».

У 2004-2005 роках ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» уклало з фізособами договори про залучення їх коштів у будівництво, натомість пообіцявши надати їм частки у зведеному будинку.

Грошей пайовиків на будівництво не вистачало, тому ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» уклало з банком «Райффайзен Банк Аваль» договір іпотеки, за яким розмір одержуваного ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» кредиту не мала перевищувати 12,9 мільйона євро, у заставу компанія віддала недобудову «пансіонату». Дозвіл на будівництво був отриманий у 2007 році.

Справи адміністративні та кримінальні​

У вересні 2010 року рішення селищної ради Сімеїзу про виділення земельної ділянки скасував Севастопольський апеляційний господарський суд, відповідну постанову якого залишив чинною Вищий господарський суд України в листопаді того ж року.

Ще гірше справи були у голови правління ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» Володимира Ясинського. У серпні 2012 року заступник прокурора Ялти порушив кримінальну справу стосовно голови правління ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» за фактом зловживання повноваженнями службовою особою, що спричинило тяжкі наслідки.

За версією прокуратури, Ясинський, підписуючи у 2007 році з банком «Райффайзен Банк Аваль» договір іпотеки, приховав інформацію про права пайовиків на недобудову, передану фінансовій установі як заставу. Пізніше, у серпні 2013 року, цей договір іпотеки був визнаний недійсним Апеляційним судом Криму.

Як стверджували у прокуратурі, в результаті неправомірних дій Володимира Ясинського «Райффайзен Банк Аваль» втратив можливість стягнути заборгованість за виданими ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» кредитами ‒ на той момент більше ніж 104 мільйони гривень.

Ясинський спробував опротестувати постанову про порушення кримінальної справи, але після низки розглядів у судах, у березні 2013 року вона була визнана законною.

Анексія та «зелене світло»​

Невідомо, чим би закінчився розгляд кримінальної справи щодо Володимира Ясинського, але через рік, у лютому-березні 2014 року, його патрон Володимир Константинов сприяв Росії в захопленні українського півострова, за що отримав низку преференцій у вигляді посади спікера російського парламенту Криму та «зеленого світла» для бізнесу.

Поки в Сімферополі «зелені чоловічки» блокували Верховну Раду Криму, 28 лютого 2014 року селищна рада Сімеїзу дозволила ТОВ «Фірма «Грантор» розробку проєкту землеоблаштування для відведення згаданої вище ділянки під пансіонат з передачею наділу в оренду на 49 років.

Того ж року фірма переоформила землю за російським законодавством і через суд домоглася дуже низької орендної плати ‒ всього 1,35 млн рублів на рік.

Ідилія тривала недовго. Російська окупаційна адміністрація Ялти звернулася до суду з позовом про звільнення ділянки, на якій зведений «пансіонат». Відповідачі за позовом ‒ ТОВ «Фірма «Грантор» і ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД», а також усі громадяни, які робили пайові внески. Чиновників не бентежив той факт, що висотка була введена в експлуатацію у 2009 році, а власники квартир-апартаментів є пристойними набувачами. Позовна вимога до співвласників ‒ знести будівлю за свій кошт.

Під загрозою втрати власності та грошей мешканці написали звернення до президента Росії Володимира Путіна, російського окупаційного сенатора з Криму Ольги Ковітіді й до «широкої громадськості», але марно ‒ голос їх не був почутий у високих кабінетах. Самі громадяни причину бачили в тому, що великі об'єкти нерухомості навколо «пансіонату», зокрема й старовинний маєток Новий Кучук-Кой («націоналізований» маєток українського бізнесмена Ріната Ахметова), були викуплені структурами російського «Газпрому».

Але для суду підконтрольними Кремлю чиновниками адміністрації Ялти були виставлені інші підстави, ніж небажання газпромівських відпочивальників високого рангу бути перед очима мешканців висотки. Зазначено, що будівля аварійна й становить загрозу для життя.

Хто є хто в «пансіонаті»​

У Криму багатьом відомо, що будівельна фірма «Консоль» тісно пов'язана з Володимиром Константиновим, який, власне і був її засновником і керівником до анексії Криму. Згодом сліди засновників були заховані в офшорах.

Так, згадувана ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» була пов'язана ТОВ «СК Консоль-Буд ЛТД» через директорів. У російському правовому полі ТОВ «СК Консоль-Буд ЛТД», згідно з ЄДРЮО, контролюється Олегом Константиновим ‒ сином нинішнього спікера парламенту Криму.

А власниками ТОВ «Фірма «Грантор» ‒ що при Україні, що при Росії, згідно з ЄДРЮО та системою List-org, є родичі нині покійного депутата Верховної ради України та парламенту Криму, бізнесмена Лева Миримського: його вдова Вікторія Миримська та його тесть Олександр Бредучев.

Серед власників апартаментів-відповідачів є повні тезки дочки кримського спікера Константинова ‒ Катерини Володимирівни Константинової, сина Йосифа Кобзона Андрія Кобзона, та вдови Вікторії Олександрівни Миримської.

Як пише російське видання «Аргументи тижня», компанія «Грантор» повідомила 1 лютого 2021 року на черговому судовому засіданні, що визнає свою провину й оголошує про готовність виплатити компенсації власникам квартир. Деякі власники житла пішли на укладення мирової угоди з компанією «Грантор». Це Катерина Константинова та Вікторія Миримська, вказує видання.

Окрім того, компанія «Грантор» напередодні нового 2021 року замовила позасудову експертизу, у висновках якої було зазначено: «Технічний стан оцінюється як обмежено працездатний. Самовільна споруда створює загрозу життю та здоров'ю громадян».

На підставі саме цього акта ТОВ «Науково-дослідний інститут натуропатії та фітотерапії», який надає послуги з утримання приміщень всього пансіонату «Паркове», надіслало власникам приміщень повідомлення, датоване 8 лютого 2021 року. У повідомленні сказано, що експлуатація будівлі «пов'язана з ризиками виникнення нештатних ситуацій, які, у свою чергу, можуть спричинити додаткові витрати з боку ТОВ». У зв'язку з цим ТОВ «НДІ натуропатії та фітотерапії» інформує власників про намір з 10 березня 2021 року розірвати договір з надання послуг з утримання приміщень і повідомляє, що зобов'язання з утримання приміщень будуть покладені на самих власників.

«Власником ТОВ «Науково-дослідний інститут натуропатії та фітотерапії» є Константинова Катерина Володимирівна», ‒ повідомляють «Аргументы недели».

На судовому засіданні 17 лютого мирові угоди тих, хто встиг їх укласти з ТОВ «Фірма «Грантор», були затверджені. На тих, хто не встиг, а це 45 мешканців, і на саму компанію «Грантор» суд поклав обов'язок зі знесення будівлі.

У порушеному виконавчому провадженні №11815/2182025 ВП щодо ТОВ «Грантор» говориться, що «Вимога за виконавчим документом підлягає негайному виконанню ‒ упродовж доби з моменту отримання боржником копії цієї постанови».

Операцію зі знесення багатоповерхівки розпочали негайно й обіцяють її знищити упродовж місяця. При цьому, термін оскарження у Верховному суді Криму не закінчився. З квартир, серед власників яких переважно москвичі, й у Криму їх зараз немає, вже виносять меблі.

У черговому зверненні власники апартаментів просять голову Вищої ради партії «Единая Россия» Бориса Гризлова, голову Ради Федерації Росії Валентину Матвієнко, спікера Держдуми Росії В'ячеслава Володіна та російського главу Криму Сергія Аксенова «дати політичну оцінку» подіям, що відбуваються в пансіонаті «Паркове».

Але, як стверджують «Аргументы недели», «коли московські власники виходять на своїх знайомих можновладців, останні після знайомства зі справою в один голос кажуть: «Якщо інтересант дійсно «Газпром», то вам ніхто не зможе допомогти».

Геннадій Кравченко, кримський оглядач (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Крим.Реалії готові надати право висловитися всім згаданим у публікації сторонам