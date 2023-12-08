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«Це не змиє кров на їхніх руках» – глави МЗС Литви та Естонії засудили рішення МОК щодо російських спортсменів

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та його естонський колега Маргус Тсахкна відреагували на рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі.

«Росія вербує спортсменів і спортсменок до своєї армії геноциду. Це не нейтралітет, це проти всього, за що має виступати Олімпіада», – написав Ландсбергіс у соцмережі Х.

Глава МЗС Естонії, у свою чергу, зауважив, що рішення МОК щодо російських спортсменів «не змиє кров на їхніх руках».

«Дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді без прапора не змиє кров на їхніх руках. Рішення МОК йде всупереч усім олімпійським принципам», – написав Тсахкна у соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо російських та білоруських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. До змагань не допустять спортсменів у командних видах спорту, а також індивідуальних атлетів, які підтримали бойові дії або пов’язані з військовими організаціями.

У МОК заявили, що вісім російських і троє білоруських спортсменів наразі відповідають вимогам і пройшли кваліфікацію на Ігри.

Читайте також: Україна відреагувала на рішення МОК про допуск спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади у нейтральному статусі

У березні МОК заявив, що російські й білоруські спортсмени зможуть бути допущені лише до змагань із індивідуальних, але не командних видів спорту. Також вони мають виступати без символіки країни на формі, не бути військовослужбовцями і не підтримувати війну в Україні у своїх соцмережах.

У середині жовтня МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії до подальшого повідомлення через включення до його складу спортивних організацій з територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, про окупацію яких заявила РФ.

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