Україна відреагувала на рішення МОК про допуск спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади у нейтральному статусі

Міністерство молоді та спорту України засуджує «безвідповідальне» рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі.



«Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором «нейтральності». Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя, – Росія. Що ще має зробити Росія – кого ще має вбити Росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?» – заявив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.



У міністерстві зауважують, що рішення щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року ухвалять пізніше після консультацій «з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у свою чергу, закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК.

«МОК фактично дав Росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї. Тому що Кремль буде використовувати кожного російського і білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, що підриває олімпійські принципи», – написав міністр у соцмережі Х.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. До змагань не допустять спортсменів у командних видах спорту, а також індивідуальних атлетів, які підтримали бойові дії або пов’язані з військовими організаціями.

У МОК заявили, що вісім російських і троє білоруських спортсменів наразі відповідають вимогам і пройшли кваліфікацію на Ігри.

У березні МОК заявив, що російські й білоруські спортсмени зможуть бути допущені лише до змагань із індивідуальних, але не командних видів спорту. Також вони мають виступати без символіки країни на формі, не бути військовослужбовцями і не підтримувати війну в Україні у своїх соцмережах.

У середині жовтня МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії до подальшого повідомлення через включення до його складу спортивних організацій з територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, про окупацію яких заявила РФ.