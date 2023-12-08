МОК допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

До змагань не допустять спортсменів у командних видах спорту, а також індивідуальних атлетів, які підтримали бойові дії або пов’язані з військовими організаціями.

У заяві МОК йдеться про те, що вісім російських і троє білоруських спортсменів наразі відповідають вимогам і пройшли кваліфікацію на Ігри в Парижі наступного року.

У березні МОК заявив, що російські й білоруські спортсмени зможуть бути допущені лише до змагань із індивідуальних, але не командних видів спорту. Також вони мають виступати без символіки країни на формі, не бути військовослужбовцями і не підтримувати війну в Україні у своїх соцмережах.

У середині жовтня МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії до подальшого повідомлення через включення до його складу спортивних організацій з територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, про анексію яких заявила РФ.