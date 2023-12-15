Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва передала Україні нову партію військової допомоги, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони країни.

За даними відомства, Збройні сили Литви передали Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До комплекту також увійшли близько тисячі складних розкладачок.

«Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме», – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За даними Міноборони, Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. Зокрема відомо, що на 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.

Раніше міністр закордонних справ Литви ГабріелюсЛандсбергіс зазначив, що у НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні «технологічний прорив у війні проти РФ».

22 листопада Литва передала українській армії понад три мільйони одиниць боєприпасів, а також систем дистанційного підриву і зимове спорядження.