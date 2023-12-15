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Світовий банк надав Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. В уряді пояснили, на що їх направлять

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Світовий банк 14 грудня оголосив про виділення 1,34 мільярда доларів додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні.

Як повідомляє в релізі банку, цей пакет фінансування надається в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні(PEACE)», який є невід’ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення її фінансових потреб у 2024 році.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

«Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF)», – написав він у телеграмі.

Прем’єр додав, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.

Після вторгнення Росії в Україну разом із схваленим сьогодні пакетом допомоги Світовий банк вже мобілізував понад 39 мільярдів доларів США екстреного фінансування на підтримку України.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. За словами президента, у ході зустрічі «обговорили шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України».

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