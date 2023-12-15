Світовий банк надав Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. В уряді пояснили, на що їх направлять

Світовий банк 14 грудня оголосив про виділення 1,34 мільярда доларів додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні.

Як повідомляє в релізі банку, цей пакет фінансування надається в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні(PEACE)», який є невід’ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення її фінансових потреб у 2024 році.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.



«Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF)», – написав він у телеграмі.

Прем’єр додав, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.

Після вторгнення Росії в Україну разом із схваленим сьогодні пакетом допомоги Світовий банк вже мобілізував понад 39 мільярдів доларів США екстреного фінансування на підтримку України.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. За словами президента, у ході зустрічі «обговорили шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України».