Зеленський зустрівся з головою Світового банку: говорили про використання активів РФ на користь України

Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Про це він повідомив на початку доби 12 грудня за київським часом.

У коментарі щодо зустрічі він висловив вдячність установі за «підтримку та незмінну зацікавленість в успіху України».

«Обговорили шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України. Домовилися працювати разом, щоб реалізувати всі сильні ідеї, які додадуть Україні економічної стійкості», – заявив він.

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Пресслужба Світового банку також прокоментувала зустріч, зазначивши, що його підтримка допомагає українській державі продовжувати надавати основні послуги.

«Оскільки ми наближаємося до дворічної річниці вторгнення, а потреби країни продовжують зростати, ми маємо намір працювати з партнерами, щоб залучити підтримку для нагальних потреб України у фінансуванні», – повідомили в установі.

Світовий банк 30 листопада затвердив проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» для України. Проєкт фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, що підтримується урядом Японії.