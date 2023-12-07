Зеленський подякував Японії за 1 мільярд доларів додаткової допомоги

Японія надасть Україні додатковий 1 мільярд доларів, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив 7 грудня

«Вдячний Японії та прем’єр-міністру Кішіді Фуміо за рішення надати додаткову допомогу Україні обсягом 1 мільярд доларів, а також за готовність збільшити загальну суму до 4,5 млрд доларів», – заявив він.

Зеленський зазначив, що ця сума буде «вагомою підтримкою» для української економіки.

«Японія твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною та українським народом. Працюємо далі разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу», – додав він.

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Фуміо Кісіда напередодні провів відеоконференцію лідерів «Групи семи». Він повідомив, що в рамках зустрічі також мав розмову із Зеленським щодо низки тем, зокрема, України, Близького сходу та економічної безпеки.

Світовий банк 30 листопада затвердив проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» для України. Проєкт фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні, що підтримується урядом Японії.