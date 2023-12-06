На міжбанку уповільнилося послаблення гривні щодо долара

Національний банк України опівдні 6 грудня встановив довідкове значення курсу на рівні 36 гривень 69 копійок за долар. Це майже на 3 копійки більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 66,18 копійки за долар.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 13:00 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 70–72 копійки за долар, це на 1 копійку більше від рівня закриття торгів 5 грудня.

«Торги доларом активні ближче до 11-ї години. Попит швидко зростає. Продавців поки що дуже мало», – вказали фахівці сайту «Мінфін».

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.