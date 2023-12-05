Шмигаль: за 11 місяців Україна залучила 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування

За 11 місяців цього року Україна залучила 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«За 11 місяців Україна отримала 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді – близько 2 млрд доларів. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога. Особливо цінним для нас є грантовий ресурс. Він дає можливість покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов’язань», – сказав він під час засідання уряду.

Крім того, за його словами, майже 405 млрд грн грантів отримала Україна в січні-листопаді – передусім від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів.

Шмигаль повідомив, що у 2023 році через фонди Світового банку ми залучили 14 млрд доларів. Він додав, що наразі зі Світовим банком Україна розпочинає ще два важливі проекти: перший – для фінансування аграрної галузі в розмірі 550 млн доларів, другий – для фінансування соціальних допомог, зокрема, субсидій та виплат ВПО, обсягом 1,2 млрд доларів.

Днями голова парламентського комітету з питань фінансів і податків Данило Гетманцев повідомив, що обсяги зовнішнього фінансування бюджету під кінець року відстають від потреби. Він припустив, що у грудні зовнішня фінансова допомога буде «точно більшою, ніж у листопаді».

У листопаді Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету на 2024 рік. Коментуючи схвалення держбюджету, прем’єр Шмигаль заявив, що «всі внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога». За його словами, практично 50% видатків підуть на оборону та безпеку України.