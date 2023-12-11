МВФ затвердив результати другого перегляду програми фінансування бюджету України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила другий перегляд розширеної угоди щодо Механізму розширеного фінансування (EFF) для України, повідомляє пресслужба фонду 11 грудня.

Цей перегляд, за повідомленням, дозволяє Україні отримати близько 900 мільйонів доларів в еквіваленті на підтримку бюджету.

«Уряд досяг значного поступу у виконанні своїх зобов’язань за EFF у складних умовах, виконавши всі застосовані кількісні критерії ефективності до кінця червня, орієнтовні цілі до кінця вересня та більшість структурних контрольних показників до кінця жовтня», – йдеться в заяві.

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МВФ вказує на те, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, попри високу невизначеність через війну.

У листопаді представники Міжнародного валютного фонду та України досягли домовленості на рівні експертів щодо другого перегляду 4-річної програми в рамках Механізму розширеного фінансування.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування в обсязі близько 15,6 мільярда доларів було схвалено 31 березня. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярда доларів.