Офіційний курс наближається до 37 гривень за долар

Національний банк України встановив на 12 грудня офіційний курс на рівні 36 гривень 87,16 копійки за долар. Це на 13 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 74,24 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 15:30 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 89–92 копійки за долар, це на 13–14 копійок більше від рівня закриття торгів 8 грудня.

«На торгах по долару по обіді, попри активні розпродажі Нацбанком валюти, курс зростає. Попит значно перевищує пропозицію. Крім Нацбанку, на ринку дуже мало інших продавців», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.