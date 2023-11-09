НБУ знайшов баланс на валютному ринку поблизу рівня 36 гривень за долар

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 10 листопада на рівні 36 гривень 3,60 копійки за долар. Це менш як на копійку менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 4,07 копійки за долар.



Минулого місяця, 3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.



На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 6–8 копійок за долар, це на 3 копійки більше від рівня закриття торгів 8 листопада.



Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.



«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.