НБУ мінімально змінив курс гривні щодо долара

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 9 листопада на рівні 36 гривень 4,07 копійки за долар. Це менш як на копійку більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 3,71 копійки за долар.

Минулого місяця, 3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 3,5–5,5 копійки за долар, це на 3,5 копійки більше від рівня закриття торгів 7 листопада.

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.