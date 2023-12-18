«Поки Росія здатна мобілізувати – вона не змінюватиме своїх планів» – командувач Збройних сил Латвії

На припинення війни, яку Росія веде проти України, найближчим часом сподіватися не варто. Про це в інтервʼю телеканалу «Настоящее время» сказав командувач Збройних сил Латвії Леонідс Калніньш.

«Поки що ані Росії, ані Україні невигідно ставити війну на паузу. Росії потрібна хоча б мінімальна перемога. Поки що у неї такої перемоги немає. Це бажання пов'язане і з майбутніми виборами, і для того, щоб мотивувати населення підтримувати війну. За неперевіреними, але багатьма джерелами інформації, приблизно 70% населення Росії підтримують війну, і ми маємо на це зважати. На мою думку, найближчим часом бойові дії не будуть заморожені. Поки Росія здатна мобілізувати жителів для відправлення на фронт і здатна утримувати військову індустрію, вона не змінюватиме своїх планів», – вважає латвійський воєначальник.

Леонідс Калніньш відзначив, що «на сьогодні Збройні сили України завдяки професіоналізму, самовідданості та силі волі зуміли стримати фронт за дуже складних умов».

«А перспективи залежать від здатності самих українців мобілізувати свої ресурси, але найголовніше – наскільки сильною буде підтримка України від країн Західної Європи та США», – сказав командувач Збройних сил Латвії.

Латвія тренує українських військових за кількома напрямами – про це повідомило 18 грудня Міністерство оборони за підсумками зустрічі міністра Рустема Умєрова з його латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Відомство наводить слова начальника Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ Миколи Губеня, за якими Латвія сприяла навчанню близько 350 українських військових, починаючи з липня 2022 року.

«Він додав, що у 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових ЗСУ», – цитує преслужба.

У жовтні міністр оборони балтійської країни Андріс Спрудс висловив позицію Латвії, за якою «Україні з першого дня треба давати все, що необхідно, щоб Україна справді могла себе захищати та звільнила свою територію».