Міноборони: Латвія до кінця року підготує ще 1500 українських військових

Латвія тренує українських військових за кількома напрямами – про це повідомляє Міністерство оборони за підсумками зустрічі міністра Рустема Умєрова з його латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Відомство наводить слова начальника Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ Миколи Губеня, за якими Латвія сприяла навчанню близько 350 українських військових, починаючи з липня 2022 року.

«Він додав, що у 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових ЗСУ», – цитує преслужба.

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Губень додає, що у 2024 році пропонується за участі Латвії підготвувати орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків. За його оцінкою, ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу.

Відомство додає, що зацікавлене в продовженні підготовки українських військових латвійськими інструкторами.

Латвія в листопаді передала Україні 300 ноутбуків для автоматизованої системи управління ресурсами у Збройних силах України.

У жовтні міністр оборони балтійської країни Андріс Спрудс висловив позицію Латвії, за якою «Україні з першого дня треба давати все, що необхідно, щоб Україна справді могла себе захищати та звільнила свою територію».