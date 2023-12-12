«Зобов’язання не означають фактичну поставку» – Умєров про літаки F-16 для України навесні

Винищувачі F-16 міжнародні партнери мають поставити Україні навесні, заявив міністр оборони України Рустем Умєров, але зробив уточнення.

«Якби їх (винищувачі F-16 – ред.) передали сьогодні, я б вам сказав, що ми починаємо ними користуватися. Але ми рухаємося відповідно до зобов’язань. Втім, зобов’язання не означають фактичну поставку. Ви повинні це також розуміти», – сказав міністр оборони.

Він підтвердив, що українські військові вже тренуються на винищувачах, але у перспективі Україна прагне отримати не лише F-16.

«У короткостроковій перспективі ми зосереджуємось на літаках F-16. У середньостроковій перспективі ми аналізуємо різні платформи. Чому? Ми завжди хочемо бути попереду супротивника, попереду ворога. Тому постійно виникають питання, F-16, F-18, F-22, F-35 чи якісь ще платформи. Це обговорюється? Це завжди обговорюється, 24/7, навіть 25/8», – зазначив Умєров.

А от щодо готовності інфраструктури до прийому літаків західного зразка, Умєров не уточнив.

«З боку інфраструктури ми схильні не пояснювати, що ми робимо, не показувати, що ми готові. Але ми над цим працюємо. Є перевірки, які проводяться, і ми їх проходимо», – каже урядовець.

За словами Умєрова, один із ключових напрямків роботи – нарощування можливостей.

«Ми цінуємо кожну країну, кожну людину, яка працює з нами в кожній сфері. Але щодо F-16, як я вже сказав, перше зобов’язання (поставки F-16 – ред.), яке ми маємо від наших партнерів, буде виконане весною», – підсумував міністр.

Умєров і раніше говорив, що Україна невдовзі отримає бажані літаки F-16, але термінів не називав. Влада Данії щоправда також заявляла, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів.