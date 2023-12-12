«Знаємо, з чим маємо справу»: міністр оборони Латвії про загрозу від РФ

Латвія розуміє, які загрози для її безпеки несе Росія як агресивна імперіалістична країна, яка напала на Україну, заявив у відповідь на запитання Радіо Свобода про небезпеки для Латвії з боку РФ латвійський міністр оборони Андріс Спрудс на спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

«Ми знаємо, з чим маємо справу. Ми маємо справу з агресивною імперіалістичною країною, яка напала на Україну. І ми абсолютно реалісти в цьому питанні», – сказав Спрудс.

За його словами, Росія вже нині веде проти Латвії гібридну війну, використовуючи для цього, зокрема, кібератаки та дезінформаційні кампанії.

«Звичайно, у нас немає повноцінної війни з Росією в плані ведення звичайних бойових дій, але абсолютно гібридна війна має місце. У нас проводяться дезінформаційні кампанії. Ми маємо кібератаки. Маніпуляції нелегальною міграцією на нашому кордоні, в даному випадку з Білоруссю, але це також може відбуватися на латвійсько-російському кордоні, а також на фінсько-російському кордоні», – констатував латвійський міністр оборони.

Він каже, що країна має бути готовою в усіх сферах – чи то до звичайної, чи до гібридної війни. Тому для Латвії нарощування готовності і обороноздатності – щоденне завдання.

Як зробити оборону ефективнішою, Латвія вчитиметься і в України, адже «є знання, якими можемо обмінюватися», підсумував міністр оборони.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у вівторок з візитом прибув до Києва.

Латвія активно підтримує Київ у військовій та гуманітарній сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.