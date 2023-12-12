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«Знаємо, з чим маємо справу»: міністр оборони Латвії про загрозу від РФ

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс із візитом прибув до Києва
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс із візитом прибув до Києва

Латвія розуміє, які загрози для її безпеки несе Росія як агресивна імперіалістична країна, яка напала на Україну, заявив у відповідь на запитання Радіо Свобода про небезпеки для Латвії з боку РФ латвійський міністр оборони Андріс Спрудс на спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

«Ми знаємо, з чим маємо справу. Ми маємо справу з агресивною імперіалістичною країною, яка напала на Україну. І ми абсолютно реалісти в цьому питанні», – сказав Спрудс.

За його словами, Росія вже нині веде проти Латвії гібридну війну, використовуючи для цього, зокрема, кібератаки та дезінформаційні кампанії.

«Звичайно, у нас немає повноцінної війни з Росією в плані ведення звичайних бойових дій, але абсолютно гібридна війна має місце. У нас проводяться дезінформаційні кампанії. Ми маємо кібератаки. Маніпуляції нелегальною міграцією на нашому кордоні, в даному випадку з Білоруссю, але це також може відбуватися на латвійсько-російському кордоні, а також на фінсько-російському кордоні», – констатував латвійський міністр оборони.

Він каже, що країна має бути готовою в усіх сферах – чи то до звичайної, чи до гібридної війни. Тому для Латвії нарощування готовності і обороноздатності – щоденне завдання.

Як зробити оборону ефективнішою, Латвія вчитиметься і в України, адже «є знання, якими можемо обмінюватися», підсумував міністр оборони.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони України Рустем Умєров (справа) під час брифінгу. Київ, 12 грудня 2023 року
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони України Рустем Умєров (справа) під час брифінгу. Київ, 12 грудня 2023 року

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у вівторок з візитом прибув до Києва.

Латвія активно підтримує Київ у військовій та гуманітарній сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.

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