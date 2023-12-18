Євросоюз схвалив 12-й пакет санкції проти Росії

Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.

Як передбачалося раніше, до нового санкційного пакету увійшла заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії. Це стосується сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з Росії чи тієї, що прямувала транзитом.

Судячи з паперів, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода, змін зазнали переліки підсканційних осіб.

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У чорних списках опинилися ще близько 140 людей і компаній – тривале обговорення пакету їх не скоротило, а розширило, бо спочатку було на 20 пунктів менше.

Серед нових підсанкційних осіб – син Дмитра Медведєва Ілля, а також родичка Володимира Путіна Анна Цивільова – дружина губернатора Кемеровської області. З юридичних осіб – телеканал Російської православної церкви «Спас» та Царгород». Додалися також компанії, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Ухвалення проєкту привітала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну попри все. Ми жорстко придушуємо обхід санкцій і запроваджуємо їх проти більшої кількості товарів, у тому числі діамантів», – заявила вона.

Заборона російських алмазів є частиною зусиль «Групи семи», що працює над міжнародною координацією санкцій щодо російських алмазів. Аби заборона була дієвою й позбавила Росію цього джерела доходів, йдеться в документі Єврокомісії, «необхідно вжити заходів разом з одночасними діями на інших основних ринках алмазів».