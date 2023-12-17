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Зеленський щодо переговорів із ЄС: «процес буде непростим, але історично ми визначилися»

Процес переговорів України для вступу до Європейського союзу «буде не простим, проте історично Київ визначився», зазначив президент Володимир Зеленський
Процес переговорів України для вступу до Європейського союзу «буде не простим, проте історично Київ визначився», зазначив президент Володимир Зеленський

Процес переговорів України для вступу до Європейського союзу «буде непростим, проте історично Київ визначився», зазначив президент Володимир Зеленський у новому зверненні.

«Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, – рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу – процес скринінгу», – заявив він.

Зеленський додав, що «також готується і до роботи щодо переговорної рамки для України – очікуємо її навесні».

«Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, – усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу», – наголосив він.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

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