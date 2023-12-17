Зеленський щодо переговорів із ЄС: «процес буде непростим, але історично ми визначилися»

Процес переговорів України для вступу до Європейського союзу «буде непростим, проте історично Київ визначився», зазначив президент Володимир Зеленський у новому зверненні.

«Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, – рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу – процес скринінгу», – заявив він.

Зеленський додав, що «також готується і до роботи щодо переговорної рамки для України – очікуємо її навесні».

«Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, – усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу», – наголосив він.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.