Західні та азійські компанії продовжують постачання компонентів для російських танків – The Insider

Кілька компаній зі США, Японії, Південної Кореї, Німеччини, Італії, Фінляндії, Австрії, Сербії, Естонії, Литви та Латвії продовжують, попри санкції, продавати російським оборонним постачальникам верстати та компоненти, що використовуються для виробництва танків «Прорив» та «Армата» . Про це у своєму розслідуванні пише видання The Insider.

«Уралвагонзавод» як основний виробник танків «Армата» та «Прорив» використовує в циклі свого виробництва різні види верстатів та компонентів, які йому постачають ряд російських підприємств. Самі вони імпортують усе необхідне через своїх партнерів в Азії та західних країнах, які, попри санкції, не припинили постачання до РФ.

Багато компонентів російські оборонні постачальники імпортують із Італії. Розслідувачі наводять приклад фірми M.T.S.R.L., яка постачає запчастини для верстатів компанії «ІПК «Фінвал». Вона перепродує їх «Вологодському оптико-механічному заводу», який виробляє приціли «Сосна-У» для танків «Прорив».

Ще один оборонний постачальник для танкових підприємств РФ, петербурзька компанія «Пуморі-північний захід», закуповує, за даними The Insider, фрезерні верстати у італійської фірми Devco S.R.L., а фільтрувальні картриджі, запірні клапани, полімерні кільця та інші компоненти – у фірми C.M.S. S.P.A. з Італії.

Партнером російських оборонних постачальників є німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Вона постачає деталі для токарних верстатів таким фірмам, як «Уніматик», «ТД «СМС» та «ОТС-Технології», а ті продають їх «Уралвагонзаводу» та «Заводу № 9», який виробляє стволи для танків Т-72, Т-90 та «Армата».

Працює з компанією «Уніматик» також австрійська фірма EMCO GmbH. Вона забезпечує російського контрагента токарними шківами та кронштейнами, затискальними кільцями, зубчастими ременями та власне верстатами, твердять журналісти видання.

Також розслідувачі вказали на звʼязки з «Уніматиком» литовського підприємства UAB Elfanta та латвійської компанії Baltic Machinery. Перша постачала російському партнеру австрійські складники для верстатів, а друга – кільця ущільнювачів, муфти та інші товари.

Поставляє свої товари «Уніматику» ще й сербське підприємство Grindex D.O.O. Зокрема, на адресу російського контрагента воно відвантажило високоточні шліфувальні верстати для шліфування циліндричних поверхонь власного виробництва, зазначають журналісти.

Ще одна німецька компанія, Oxapa GmbH, у листопаді 2022 року поставила, як стверджують розслідувачі, заготівлі з оптично обробленого скла рязанській фірмі «НПК «Макрооптика» – одному з провідних у РФ виробників оптико-механічних систем для авіаційної та військової техніки. Серед підрядників «Макрооптики» журналісти називають структури «Ростеху», ФСБ, Міноборони РФ та «Тактичне ракетне озброєння».

Поставляє «Макрооптиці» свої компоненти, як пише The Insider, також південнокорейська компанія Mabuchi Korea Corporation. Зокрема, в реєстрі продукції, що імпортується, значаться верстати для шліфування лінз, олива для верстатів, полірувальний порошок та інші товари.

Ще один постачальник «Макрооптики» – американська фірма Universal Photonics. Вона забезпечує російську компанію оксидом алюмінію та полірувальними порошками, необхідними для виробництва танкових прицілів.

Японські компанії Japan Industrial Trading і Kaga Electronics, як стверджують розслідувачі, постачають свою продукцію (ущільнювальні гумові прокладки, катодна фольга, готовий електроліт для виробництва електролітичних конденсаторів) удмуртському АТ «Елеконд», яке є одним із провідних підприємств оборонно-промислового комплексу РФ із розробки та виробництва конденсаторів. Серед його контрагентів – «Вологодський оптико-механічний завод».

Раніше The Insider назвав 25 європейських компаній, які в обхід санкцій постачають армії РФ мікросхеми, снаряди та амуніцію.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.