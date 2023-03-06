Росія стягує на фронт в Україні застарілі танки – британська розвідка

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що російські військові, втрачаючи тяжку бронетехніку на війні в Україні, перекидають туди танки Т-62 шістдесятирічної давності.

«Існує реальна можливість того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, як виглядає, головного танкового з’єднання Росії, будуть переоснащені Т-62, щоб компенсувати понесені втрати», – йдеться в огляді розвідки Британії.

Повідомляється, що раніше цей підрозділ військ мав отримати танки нового покоління Т-14 «Армата» у 2021 році.

«Останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, які вперше прийняті на озброєння у 1954 році, також вперше були виявлені на дислокації в Україні. З літа 2022 року приблизно 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, найімовірніше, підвищать їхню ефективність у нічний час. Проте двоє цих стародавніх типів транспортних засобів матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, у тому числі відсутність сучасної вибухонебезпечної реактивної броні», – кажуть у британській розвідці.

Напередодні британська розвідка вже писала про проблеми зі зброєю в армії РФ. Повідомлялося, що під Бахмутом військові РФ використовують саперні лопати замість техніки.