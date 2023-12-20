Олігарха Фрідмана оголосили у розшук в Україні – «Схеми»

Служба безпеки України оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук. Про це свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ. Згідно з повідомленням, Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України). Вказана дата зникнення – 10 жовтня 2023 року.

Служба безпеки України оголосила Фрідману про підозру 5 вересня 2023 року.



«Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті», – йдеться у повідомленні на сайті СБУ, опублікованому 5 вересня.

В основу тексту підозри Фрідману з-поміж іншого лягли факти, вперше оприлюднені в розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). Журналісти розповіли, як російська компанія «АльфаСтрахование» надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту, в тому числі тих військових частин, які беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях. Також розслідувачі встановили, що інша російська компанія X5 Retail Group Фрідмана під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування.

У СБУ повідомляли, що «підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності». Фрідману загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Михайло Фрідман не відреагував на прохання «Схем» прокоментувати оголошення його в розшук, а також офіційну підозру.

Після публікації розслідування про співпрацю російського «АльфаСтрахования» з підрозділами Росгвардії, що беруть участь у війні проти України, власник цієї страхової компанії, люксембурзький холдинг ABH Holdings, акціонером якого є Фрідман, заявив про намір вийти з бізнесу в Росії – як страхового, так і банківського.

Пізніше, у липні, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо низки компаній, співвласником яких є Фрідман. Зокрема, санкції були запроваджені щодо 18 юридичних осіб, серед яких материнські структури «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк»), а також фірми зі структури власності страхового бізнесу Фрідмана під брендом «АльфаСтрахование».

Санкції були запроваджені за ініціативою Національного банку України на підставі даних, оприлюднених у травні 2023 року журналістами-розслідувачами «Схем».