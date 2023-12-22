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Російські військові завдали удару по Бериславщині, пошкоджено житловий будинок – влада

Удар по лікарні, Берислав, Херсонська область, 5 жовтня 2023 року
Удар по лікарні, Берислав, Херсонська область, 5 жовтня 2023 року

У п’ятницю зранку, 22 грудня, російські військові за ствольної артилерії атакували село Михайлівку Новоолександрівської територіальної громади на Херсонщині, повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджені житловий будинок та господарські споруди, жертв немає.

Вранці 22 грудня російські військові також вдарили по Херсону, 85 річна жінка отримала пораненя.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що за минулу добу війська РФ 117 обстріляли регіон, одна людина загинула і двоє постраждали.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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