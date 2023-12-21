Дві жінки загинули, чоловік поранений у Нікополі через російський обстріл – ОВА

Дві жінки загинули, літній чоловік зазнав поранення в Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу, повідомив вранці 21 грудня голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 і 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, пошкоджені чотири приватні оселі й три господарські споруди, «зачепило» лінію електропередач.

Лисак додав, що інформація ще уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.