Сили РФ протягом дня атакували Нікополь, постраждали люди – влада

Російські військові вкотре атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад, повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, сили РФ протягом дня 16 грудня здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім БпЛА-камікадзе.

Євтушенко уточнив, що в результаті атаки було було поранено трьох людей. Вони отримали уламкові поранення та мінно-вибухову травму. Постраждалі госпіталізовані та вже отримали хірургічну допомогу.

Крім цього в місті понівечено п’ять приватних та один багатоповерховий будинки, дві господарчі споруди, екскаватор, лінії електромережі, каже чиновник.

«Із семи БпЛА-камікадзе сили оборони України знешкодили п’ять», – повідомив очільник РВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.