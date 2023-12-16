За добу відбулось понад 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонської області, сили РФ намагались прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку, йдеться у вечірньому зверненні Генерального штабу.

Відомо, що протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення.

«На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Також відомо, що на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 17 атак сил РФ східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 – в районах Невельського та Первомайського Донецької області. Також російські військові завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області, зазначили українські військові.

«На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив девʼять безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка», – уточнили в Генштабі.

Також, за даними військових, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника», –підсумували в Генштабі ЗСУ.